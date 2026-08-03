Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Отбывающий пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области экс-сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

"[Голодовка] объявлена в субботу, 1 августа. На воде только", - сообщил Трубников.

По его информации, заключенный находится в ШИЗО без права выхода на работу и требует обеспечить "нормальные условия" для трудовой деятельности.

2 июня Трубников сообщал ТАСС, что Арашуков вышел на работу в "индивидуальный" швейный цех.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Под стражу был также взят его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

Отбывая пожизненное заключение, Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за заведомо незаконные действия, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии.

13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, а по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей. 18 марта 2026 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.