Выяснились детали нападения на людей в Подмосковье

Выяснилось, что в понедельник утром возле подъезда одного из домов собралась компания из семи человек. Все они употребляли алкоголь. Один из мужчин в нетрезвом состоянии начал оскорблять женщин, и его прогнали. Тогда он решил отомстить, сходил домой, облачился в камуфляжную форму и балаклаву, вернулся к подъезду и набросился на недавних собутыльников.

Один из мужчин получил смертельное ранение в грудь, второй также был ранен, но сумел защитить себя. Третий свидетель инцидента убежал.

Появилось видео массовой драки в Москве

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.