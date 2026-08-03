У подножия вулкана Авачинский на Камчатке погиб турист

Доследственная проверка проводится по факту гибели туриста у подножия вулкана Авачинский.

Об этом сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.

"3 августа 2026 года в следственные органы поступило сообщение о гибели в Елизовском районе туриста у подножия вулкана Авачинский. По данному факту в следственном отделе по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, в том числе с участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр тела погибшего. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев сообщал, что ухудшилось самочувствие туриста, находящегося на Авачинском перевале. На помощь ему выдвинулись спасатели, в том числе на место происшествия вылетел вертолет территориального центра медицины катастроф.