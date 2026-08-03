Количество погибших при ночной атаке на Крым возросло

В результате ночной атаки Вооружённых сил Украины на Республику Крым, по уточнённым данным, погибли четыре мирных жителя, ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее сообщалось о двух погибших, однако число жертв, к сожалению, увеличилось.

«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли четверо мирных граждан», — написал Аксёнов.

Ночной удар по полуострову был нанесён в период с 20:00 2 августа до 07:00 3 августа. Взрывы были слышны в Черноморском, Евпатории, Сакском районе, Феодосии, Симферополе и Керчи. Всего за эту ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат над 11 регионами страны, включая Крым, Краснодарский край и акваторию Чёрного моря.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Каждая унесённая жизнь — это большая потеря для всех нас», — подчеркнул он.

Глава региона также заверил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки.

Эта ночная атака стала очередным эпизодом в череде ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирному населению российских регионов. В Минобороны России подчеркнули, что массированные налёты беспилотников нацелены именно на гражданские объекты, что подтверждает террористический характер действий киевского режима.