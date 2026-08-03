«Подделка слышна ухом»: что не так с аудиозаписью от пропавшей Ирины Усольцевой

Аудиозапись голоса пропавшей Ирины Усольцевой вызвала сомнения у экспертов. Как сообщает «Царьград», ее сочли дипфейком, созданным с помощью нейросетей.

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Аудиозапись каким-то образом получил блогер-расследователь Валентин Дегтярев. В нем якобы Усольцева говорит, что грустить о них не стоит и семья «уже не вернется».

«Нам мешали жить проблемы, не давали жить счастливыми вместе. Теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — говорит Ирина.

Однако эксперты сочли, что на самом деле запись является «цифровым аудиоаватаром», который создали с помощью записей голоса Ирины. Как отмечает эксперт по дипфейкам Александр Хаминский, речь получили благодаря программе.

«Обратите внимание, голос без эмоций, одинаковые паузы между концом одного предложения и началом другого. Тут даже экспертиза записи не нужна — подделка слышна ухом», — считает он.

Напомним, что 28 сентября 2025 года в Красноярском крае, в районе Кутурчинского Белогорья, пропали предприниматель Сергей Усольцев, его супруга Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака. Поиски продолжаются до сих пор и не принесли никаких результатов.