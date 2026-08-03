Участвовавший в избиении ученого Зезина отреагировал на арест

Адвокат Александра Реверука, обвиняемого в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, обжаловал его арест. Об этом пишет ТАСС.

Сторона защиты подала апелляцию.

Реверука арестовали 30 июля. Меру пресечения назначили до 26 сентября. Реверук во время заседания заявил, что не причастен к смерти ученого, так как Зезин умер «по естественным причинам».

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13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портили поля и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.