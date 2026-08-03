По делу найденной в чемодане мертвой иностранки арестован молодой мигрант

Мужчина арестован после того, как шотландка была найдена мертвой в чемодане в Афинах. Греческая полиция сообщает, что 26-летний гражданин Афганистана, предположительно, оставил тело Элизабет-Джейн Росс в заброшенном здании.

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Греческие власти арестовали гражданина Афганистана в связи со смертью шотландки, тело которой было найдено в чемодане в заброшенном здании в центре Афин, пишет The Guardian.

Элизабет-Джейн Росс, 38-летняя благотворительница, которую друзья называют “ангелом, полным невинности и доброты”, пробыла в Греции почти три недели, когда, как полагают, скончалась.

Источники в полиции сообщили, что подозреваемым был 26-летний гражданин Афганистана, который якобы признался в совершении преступления. В прошлый четверг, через два дня после того, как тело Росс было публично опознано, он был доставлен на допрос в греческий отдел по расследованию убийств.

В заявлении, опубликованном полицией в воскресенье, говорится: “Против 26-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело за умышленное убийство, грабеж и нарушение закона об оружии”.

Объясняя обвинение в незаконном хранении оружия, сотрудники службы безопасности заявили, что в доме подозреваемого, который, как предполагается, также находится в центре Кипсели, где было обнаружено тело, было найдено “различное оружие – как настоящее, так и поддельное”.

Ожидается, что обвинение ему будет предъявлено в понедельник, пишет The Guardian.

Согласно заявлению, на протяжении всего расследования греческие власти тесно сотрудничали с Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) и полицией Шотландии.

Росс, у которой были тесные связи с благотворительным сектором в Греции, является дочерью известного юриста из Эдинбурга, где она также жила.

Сообщалось, что у нее были друзья в Кипсели, где 18 июля бездомный обнаружил ее тело на месте бывшей автомобильной парковки. Завернутое в ткань, оно было помещено в чемодан, оставленный в ветхом, заваленном мусором здании.

Источники сообщили Guardian, что предполагаемое использование подозреваемым кредитных карт, принадлежащих Росс, помогло полиции установить его личность.

“Его засняли на камеру, когда он снимал деньги с помощью этих карт в различных банкоматах”, - сказал один из них. “Кредитные карты принадлежали мисс Росс. Это сыграло большую роль в том, что привело нас к нему”.

В течение нескольких дней следователи не могли продвинуться вперед, ссылаясь на отсутствие отпечатков пальцев или ДНК на чемодане. Загадку усугубило то, что ее мобильным телефоном пользовались до тех пор, пока тело не было публично опознано на прошлой неделе.

Полиция описала текстовые сообщения, отправленные ее отцу и другим членам семьи, как намеренно вводящие в заблуждение. В сообщениях говорилось о том, что ей “нужно побыть одной”.

“Рассеянные передвижения” британки в дни, предшествовавшие ее смерти, еще больше усложнили поиски ее убийцы.

Покинув дом близких друзей в Керацини, пригороде недалеко от порта Пирей, где она провела две недели после перелета в Грецию, она отправилась своим путем, сняв квартиру в районе Экзархия в центре Афин, пишет The Guardian.

Греческие СМИ сообщили, что у подозреваемого были обнаружены ключи от съемной квартиры и что он был “партнером” одной из подруг британки.

“Как было подтверждено, жертва прибыла в страну 26 июня и оставалась в доме друзей до 10 июля, после чего уехала по неизвестному адресу”, - говорится в заявлении полиции.

В отделе по расследованию убийств заявили, что сделали это заявление после того, как собрали доказательства того, что афганец “положил тело в чемодан и отнес его на заброшенную автостоянку” в Кипсели.

Анализ записей камер видеонаблюдения сыграл свою роль, указывает The Guardian.

“Последующее предварительное расследование с использованием материалов следствия и цифрового анализа видеозаписей доказало причастность 26-летнего иностранного гражданина к инциденту. Он был доставлен на допрос 30 июля и признался в своих действиях”, - говорится в заявлении.

Остается неизвестным, как погибла Росс. По сообщениям СМИ, подозреваемый рассказал полиции, что, когда он посетил квартиру в Экзархии, он обнаружил ее бездыханное тело в ванной.

Первоначальное вскрытие на месте показало, что на теле британки не было явных следов травм или борьбы, но оно не дало никаких результатов из-за быстрого разложения. Власти провели ускоренные токсикологические тесты и анализ тканей жизненно важных органов, чтобы определить причину смерти.

Григорис Леон, возглавляющий Греческое общество судебной медицины, сказал The Guardian, что исследование легких и глаз поможет дать ответы и определить, “умерла ли она естественной смертью”.

По мере того, как люди отдавали дань уважения, на заброшенной стоянке в Кипсели были оставлены цветы. В одной из записок говорилось: “Здесь покоится ангел”.

Один из друзей в Эдинбурге согласился с этим, сказав: “Мы потеряли ангела, ангела, полного невинности и доброты, который хотел только помогать людям, куда бы она ни направлялась». Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило: “Наши мысли с семьей Элизабет в это трудное время. Мы оказываем консульскую поддержку и находимся в контакте с местными властями”.

Представитель полиции Шотландии заявил: “Мы знаем о смерти шотландки в Афинах и поддерживаем связь с властями Греции. Сотрудники полиции оказывают поддержку ее семье в Шотландии”.