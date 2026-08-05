В логистическом центре Wildberries в Тульской области провели эвакуацию

Заблаговременная эвакуация проведена на логистическом объекте Wildberries в Тульской области, где после атаки произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

"На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.