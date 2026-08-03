37-летний актер найден мертвым в собственном доме

В Токио ушёл из жизни 37‑летний японский актёр и мастер пародий Рётаро Симидзу. Его обнаружили без признаков жизни в собственном доме 1 августа. Спасти артиста медики не смогли. По данным следствия, Симидзу совершил суицид. Об этом сообщают японские СМИ.

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Дебют Симидзу на экране состоялся в 2006 году — он сыграл воина из рода Яманоути в историческом сериале «Свет и тень». Позже актёр снялся в таких проектах, как «Полный ход», «Ханчо», «Элитный янки Сабуро» и «Гокусэн».

Параллельно Рётаро развивался как пародист и виртуоз имитации голосов: в 2011 году он впервые появился в телепрограмме для артистов‑имитаторов, после чего стал частым гостем развлекательных шоу. Талант Симидзу оценили и на музыкальном телеконкурсе, где он одержал победу, блестяще спародировав голоса звёзд.

У Симидзу осталась семья: он был женат, вместе с супругой воспитывал дочь.