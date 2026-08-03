В Самаре осудили мужчину за жестокое убийство

Самарский областной суд приговорил к пожизненному заключению мужчину за особо жестокое убийство и ряд других преступлений, его сообщник был осужден ранее.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Самарский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, лица в связи с выполнением общественного долга, с особой жестокостью, и двух угонов автомобилей, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что фигурант хотел отомстить потерпевшему, который ранее дал изобличающие его показания в совершении в 2007 году разбойного нападения, из-за чего тот был осужден в 2008 году. Тогда обвиняемый подготовил на полевом стане в селе Владимировка в Елховском районе яму для захоронения, приобрел пневматический пистолет и привлек сообщника для совершения преступления. Там фигурант не менее двух раз выстрелил своей жертве в голову и запер в фургоне угнанного ими автомобиля. Затем вместе с сообщником он довез потерпевшего до приготовленной ямы, куда заставил его лечь, и, глумясь, предложил выбрать способ смерти и помолиться. После чего злоумышленник не менее девяти раз выстрелил в потерпевшего, от чего он умер. После совершения убийства преступники угнали второй автомобиль, засыпали землей труп и скрылись.

Суд приговорил фигуранта к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока в колонии особого режима, а также к компенсации морального вреда представителю потерпевшего в размере 2 млн рублей. Его сообщник ранее был осужден на 9 лет лишения свободы.