Вертолет подняли в небо для спасения туриста на Камчатке

На Камчатке спасатели эвакуируют туриста — он внезапно почувствовал себя плохо во время прохождения маршрута между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. Сигнал о происшествии поступил от гида, который позвонил по номеру 112. На место выдвинулись спасатели с Авачинского перевала и группа Камчатского спасательного центра. Для эвакуации пострадавшего подняли вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф.

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Глава регионального МЧС Сергей Лебедев сообщил, что за последнюю неделю это уже не первый случай, когда путешественникам на маршрутах требуется помощь. Министр призвал туристов перед выходом на маршруты трезво оценивать свое самочувствие и не рисковать здоровьем.

В июле 2026 года спасатели МЧС вызволяли 12-летнюю школьницу, застрявшую на каменистом склоне Никольской сопки в Петропавловске-Камчатском. Девочка не могла спуститься ни вниз, ни вернуться назад. Ее обувь не подходила для спуска по сыпучим холмам. Спасатель отдал ей свои ботинки, чтобы она могла безопасно завершить спуск, после чего с ней провели профилактическую беседу о безопасности в горах.