Вблизи Байкала зафиксировано землетрясение

Главное управление МЧС по Иркутской области сообщило о землетрясении, зарегистрированном в Бурятии и Приангарье. Эпицентр находился вблизи байкальского посёлка Танхой, интенсивность толчков составила 4,7 балла.

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В Иркутске землетрясение ощущалось на уровне двух баллов. Разрушений и пострадавших нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано у южных Курильских островов, у побережья Хоккайдо, магнитуда не уточнялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Египте.