У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала мощные подземные толчки в восточной части Индийского океана. Сейсмическое событие было зарегистрировано в 23:16 по московскому времени.

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По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр располагался в море на расстоянии 128 километров от города Тернате.

В этом городе проживает более 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Информация об угрозе цунами, а также о возможных пострадавших или разрушениях на близлежащих островах пока не поступала. Спасательные службы региона находятся в состоянии готовности.