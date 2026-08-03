Число погибших марокканцев при попытке попасть в Сеуту выросло

Количество погибших при попытке марокканцев добраться до испанской Сеуты увеличилось до 94 человек. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на местные власти.

© Вечерняя Москва

— Увеличилось число погибших после миграционного кризиса в Сеуте — до 94, — говорится в публикации.

Мигрантов в Сеуту загнали фейками: МВД Марокко раскрыло, кто стоит за хаосом на границе с Европой

Среди жертв обнаружен новорожденный. Сотрудники испанского минюста координируют работу по идентификации тел и их транспортировке на родину.

Ранее сообщалось, что мигранты, незаконно прибывшие в испанскую Сеуту, пытаются затеряться в разных районах города, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях. Сотни иностранцев по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах.

До этого также стало известно, что в Испании начали устанавливать заграждения на волноломе Тарахаль в автономном городе Сеута на фоне массового наплыва мигрантов из Марокко.

Италия в свою очередь приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса. Премьер страны Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты границ.