В Якутии ликвидировали медведя, заходившего ночью в деревню

В село Второй Хомустаах Намского района Якутии в минувшие выходные заходил медведь, сообщает контент-партнер "РГ" ЯСИА.

В ночь на 1 августа хищник заходил в несколько дворов, создав угрозу для жизни местных жителей.

По словам очевидца, случилось это около часа ночи. Поскольку зверь был опасен, его пришлось ликвидировать, сообщили журналистам в районной администрации.

В июне медведицу с медвежонком заметили также неподалеку от села Модут Намского района и сообщили инспекторам по охране природы.