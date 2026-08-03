Хакеры получили доступ к реестру бенефициарных владельцев Лихтенштейна

Княжество Лихтенштейн подверглось масштабной атаке хакеров. Об этом сообщает правительство страны. Объектом кибератаки стал государственный реестр бенефициарных владельцев Лихтенштейна.

В ночь на 30 июля злоумышленники получили несанкционированный доступ к реестру, который ведется в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В результате были скомпрометированы данные около 31 тысячи юридических лиц. Правительство Лихтенштейна подчеркнуло, что в реестре отсутствуют признаки изменения или удаления каких-либо данных.

В связи с инцидентом создана кризисная группа. 31 июля сообщалось, что крупный российский банк, входящий в топ-10, с 27 по 30 июля подвергся масштабной ковровой DDoS-атаке. В этот же день Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) предупредило об участившихся атаках хакеров на системы водоснабжения.