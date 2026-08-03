Дожди оставили россиян без света в Приморье

Электроснабжение нарушено в Хасанском и Чугуевском муниципалитетах Приморского края. Об этом проинформировали в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

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Вечером 2 августа из-за падения дерева на линию электропередачи 10 кВ произошёл обрыв провода.

Без света остались потребители села Павловка, посёлка Изюбриный, а также частично сёл Уборка, Антоновка, Ленино и посёлка Шумный. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Энергетики делают всё возможное для скорейшей подачи электричества в дома. Информация о точных сроках завершения ремонта уточняется. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.