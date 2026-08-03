В Бразилии футболиста застрелили во время матча

15-летний футболист молодёжной команды бразильского клуба «Сентро Спортиво Алагоано» был застрелен во время товарищеского матча в городе Масейо, сообщает Globo Esporte.

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Подросток получил ранения и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Ещё несколько человек пострадали при стрельбе.

Полиция считает основной версией причастность наркогруппировок, а сам футболист мог быть убит по ошибке. Ранее он выступал за молодёжную команду «Сан-Паулу».

Оба клуба подтвердили его гибель и выразили соболезнования.

Ранее сообщалось, что тигр вытащил спящую женщину из хижины за голову и унес в лес.