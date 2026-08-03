Взрыв прогремел рядом с танкером у берегов Омана, судно и экипаж не пострадали.

Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб.

Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна. Местные власти расследуют обстоятельства произошедшего.

1 августа в Аравийском море у берегов Омана было совершено нападение на гражданское судно, снаряд поразил машинное отделение, жертв нет.