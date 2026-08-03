Мигранты попытались силой проникнуть в переполненный центр в Сеуте

Группа мигрантов предприняла попытку силового проникновения в центр временного размещения в испанском анклаве Сеута, который уже переполнен.

Об этом РИА Новости сообщил находившийся на месте сотрудник полиции.

Инцидент произошёл в субботу, 1 августа, вечером, когда собравшиеся снаружи мигранты попытались прорваться на территорию комплекса. Центр из-за отсутствия свободных мест практически не принимает новых людей.

После случившегося власти усилили контроль у подъездной дороги и ворот. Правоохранители не подпускают большие группы ко входу и следят за свободным проездом. Несмотря на это, обстановка у центра остаётся напряжённой.

«Около тысячи людей продолжают ожидать размещения непосредственно у комплекса и в прилегающих районах, не зная, когда внутри освободятся места», — передаёт корреспондент.

Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3 тыс. сотрудников силовых структур.

Газета El País писала, что кризис в испанском анклаве Сеута обнажил политический раскол в Европе на фоне миграционного кризиса.