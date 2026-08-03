В Мексике задержали предполагаемого лидера картеля Los Reyes

Мексиканские военные задержали Альфонсо Фернандеса Магальона, известного под прозвищем «Пончо». Предполагаемый лидер картеля Los Reyes находился в розыске, а за информацию о его местонахождении власти США предлагали награду в пять миллионов долларов, о чём сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч. Всё это стало серьёзным ударом по преступному синдикату.

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«Это задержание чётко показывает, что преступникам негде спрятаться», — заявил посол США в Мексике Рональд Джонсон, приветствуя успешную операцию мексиканских силовиков.

По данным властей, Фернандес Магальон разыскивался в стране по обвинениям в незаконном лишении свободы и организации массовых беспорядков.

Американская сторона, в свою очередь, подозревает его в сговоре с целью производства и распространения наркотиков. Сразу после задержания участники группировки устроили блокировки дорог и подожгли автомобили в нескольких районах штата Мичоакан, где действует картель. Несмотря на это, власти заявили, что ситуация в регионе находится под контролем и надёжно отслеживается правоохранителями.

Картель Los Reyes действует в штате Мичоакан, который является одним из ключевых агроэкспортных регионов Мексики с выходом к Тихому океану. Там сохраняется высокая активность преступных группировок, связанных с наркоторговлей и вымогательством.

Стоит отметить, что это не первая крупная победа мексиканского спецназа за последнее время: в конце апреля был задержан Аудиас Флорес, известный как Эль Хардинеро. Он считался одним из ключевых лидеров самого крупного и опасного картеля страны «Новое поколение Халиско», чьё влияние распространяется на многие территории.