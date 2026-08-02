В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

Мужчина открыл стрельбу из пистолета по сотрудникам военкомата в Одессе. Об этом сообщает издание "Инсайдер", опубликовавшее соответствующее видео.

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На кадрах видно, как во дворе жилого дома мужчины в венной форме бегут к двум микроавтобусам под звуки стрельбы, садятся в них и уезжают.

Издание отмечает, что правоохранители штурмуют квартиру, откуда велась стрельба.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах.