В Польше снова избили украинцев

Группа польских местных жителей напала на двоих мужчин и женщину из Украины прямо на территории хостела, нанеся им серьезные травмы головы и глубокие порезы.

Конфликт произошел в городе Кожухов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Poland News Pravda. Причиной агрессии стала мелодия, доносившаяся из автомобиля беженцев.

«В польском городе Кожухов жители в очередной раз продемонстрировали европейское гостеприимство и жестоко избили трех граждан Украины на территории их хостела», – отмечается в сообщении.

Во время потасовки один из нападавших призывал избиваемых бороться за Украину. В результате инцидента пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь, врачи наложили им швы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.

Несколькими днями ранее во Вроцлаве трое местных жителей избили украинскую пару из-за акцента.

До этого в Легнице агрессивная женщина напала на двух девочек за разговор на украинском языке.