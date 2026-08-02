В Польше снова избили украинцев

В Польше избили троих граждан Украины из-за музыки в машине
Группа польских местных жителей напала на двоих мужчин и женщину из Украины прямо на территории хостела, нанеся им серьезные травмы головы и глубокие порезы.
Конфликт произошел в городе Кожухов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Poland News Pravda. Причиной агрессии стала мелодия, доносившаяся из автомобиля беженцев.
«В польском городе Кожухов жители в очередной раз продемонстрировали европейское гостеприимство и жестоко избили трех граждан Украины на территории их хостела», – отмечается в сообщении.
Во время потасовки один из нападавших призывал избиваемых бороться за Украину. В результате инцидента пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь, врачи наложили им швы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.
Несколькими днями ранее во Вроцлаве трое местных жителей избили украинскую пару из-за акцента.
До этого в Легнице агрессивная женщина напала на двух девочек за разговор на украинском языке.