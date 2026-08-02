Пожар на химскладе во Франции: людям запретили открывать окна

Сильный пожар вспыхнул на складе с опасными химическими веществами в департаменте Мозель на северо-востоке Франции. Как передает FranceInfo, возгорание произошло в промышленной зоне города Гандрейндж, огнем охвачено помещение площадью 500 квадратных метров.

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Над местом ЧП поднимается густой черный дым, который виден на расстоянии нескольких километров. Власти официально подтвердили присутствие на объекте токсичных веществ, представляющих прямую угрозу для здоровья местных жителей. Префект распорядился рекомендовать населению близлежащих районов — а это порядка 30 тысяч человек — не покидать дома и держать окна закрытыми.

К борьбе с огнем привлечены около ста пожарных и пятьдесят единиц спецтехники. На месте также работают специалисты по химической безопасности. О причинах пожара пока не сообщается, данных о пострадавших не поступало. Обстановка остается напряженной: власти оценивают целесообразность расширения зоны эвакуации в зависимости от направления ветра и текущего уровня загрязнения воздуха.

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