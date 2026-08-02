В Мексике поймали главу картеля, за которого США обещали выплатить $5 млн

В мексиканском штате Мичоакан задержан лидер картеля «Лос-Рейес» Альфонсо Фернандес Магальон по кличке Пончо Ла Кирингуа. Об этом пишет местное издание La Jornada со ссылкой на секретаря по безопасности и гражданской защите Омара Гарсию Арфуча.

Операция по задержанию проводилась в населенном пункте Имбаракуаро муниципалитета Лос-Рейес-де-Сальгадо. В ней участвовали федеральные силы во главе с мексиканской армией, операцию поддерживали два вооруженных вертолета.

Магальона доставили в управление Генеральной прокуратуры в Мехико. Власти США предлагали вознаграждение до $5 млн за информацию, которая привела бы к его аресту.

По словам Арфуча, задержанному вменяют незаконное лишение свободы и организацию мятежа, автоугоны, вымогательство и торговлю наркотиками.

Магальон считается близким соратником Хуана Хосе Фариаса по прозвищу Эль Абуэло — главы картеля Тепалькатепек и основателя отрядов самообороны в Мичоакане. За информацию о Фариасе власти США назначили награду в $10 млн.

Задержанный, по данным властей, несет ответственность за атаки с использованием дронов на военнослужащих 19 января 2025 года в Котихе, 15 июня в Тингуиндине и 1 июля и Хаконе.

После ареста Магальона члены преступной организации подожгли автомобили в муниципалитетах Лос-Рейес и Перибан, а также устроили баррикады на трассах Хакона-Лос-Рейес, Лос-Рейес-Перибан и Лос-Рейес-Уруапан. Однако силовики оперативно убрали преграды и восстановили движение.