Появились подробности инцидента с катером на Волге

Водитель катера, врезавшегося в девочку на Волге, был пьян. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел накануне в Марксовском районе Саратовской области. Маломерное судно «Волжанка» двигалось по реке Волга. По данным следствия, судоводитель «не избрал безопасную скорость движения», и не наблюдал за обстановкой. В результате катер врезался в ребенка.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина допустил наезд на 6-летнюю девочку, находящуюся в воде. В результате наезда девочка получила телесные повреждения и госпитализирована», — сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Саратовской области. Ему инкриминируют ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Водитель катера доставлен в Саратовский следственный отдел на транспорте, идет расследование.

Ранее сообщалось, что ребенок получил серьезные травмы от удара винтом судна. Девочку экстренно госпитализировали, она в крайне тяжелом состоянии.