Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в КЧР увеличилось до 11

Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в частном доме в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии (КЧР) увеличилось до 11 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как уточнили в полиции, шестеро из пострадавших были госпитализированы.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших при взрыве газового баллона на летней кухне в частном доме в КЧР. По данным силовиков, инцидент произошел во время празднования свадьбы, при этом возгорания после взрыва не последовало. В конце июня более 50 человек пострадали при взрыве в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».