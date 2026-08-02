Петербуржец решил поджечь бар, откуда его выгнали

Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался поджечь бар на Пушкинской улице после того, как его попросили покинуть заведение из-за конфликта с посетителями. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил региональный главк Росгвардии.

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Уточняется, что мужчина украл канистру с дизельным топливом, прикрепленную к микроавтобусу, и пошел в сторону бара. По пути он встретил 34-летнего прохожего, сказал ему, что он является сотрудником одного из силовых ведомств, и уговорил пойти на поджог.

В результате прохожий пытался совершить преступление, а молодой человек снимал это на телефон. Дизельное топливо не загорелось, и 22-летний мужчина скрылся с места происшествия.

Обоих фигурантов задержали и доставили в полицию, уточнили в Росгвардии.

26 июля из ТРЦ «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. Предварительно, причиной эвакуации стал локальный пожар.

Посетитель набрал футболок в магазине и отправился в примерочную, где устроил поджог, после этого началось сильное задымление. После этого он скрылся.