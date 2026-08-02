Мужчина избил девушку в автобусе за фотографию

В Калининском районе Санкт-Петербурга в рейсовом автобусе произошел конфликт с применением физической силы, в результате которого пострадали двое.

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Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел после того, как 36-летний мужчина, находясь в салоне, начал оскорблять пассажиров, которые делали ему замечания по поводу освобождения места. На просьбы пожилой женщины и других граждан он реагировал нецензурной бранью.

Одна из пассажирок, сидевшая рядом, сфотографировала агрессивного мужчину, после чего получила от него два удара в живот. Когда автобус остановился, девушка попросила водителя открыть двери. Нападавший вышел следом и продолжил избиение: нанес множественные удары по голове, вискам и ушам, а также пнул по коленям. Автобус тронулся, но пассажиры потребовали остановки, и один из них выбежал на помощь.

Мужчина, попытавшийся защитить девушку, также получил удары от нападавшего. После этого агрессор распылил в сторону защитника перцовый баллончик и скрылся. Пострадавшая обратилась в отдел полиции с заявлением.