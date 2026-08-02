Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего сегодня вечером на 41-м километре автомобильной дороги Екатеринбург – Алапаевск.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, на указанном участке трассы столкнулись 4 транспортных средства, среди которых был автобус, следовавший по регулярному маршруту Екатеринбург – Туринск.

В результате столкновения телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир легкового авто. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Информация о характере травм и состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.