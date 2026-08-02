Россиянин жестоко убил своего родного брата

Республике Татарстан вынесен приговор по резонансному делу о жестоком убийстве на почве бытового конфликта, жертвой которого стал родной брат обвиняемого. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, 39-летний житель Кайбицкого района признан виновным в совершении особо тяжкого преступления и осужден к длительному сроку лишения свободы. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет колонии строгого режима, куда он будет этапирован для отбывания срока.

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Трагедия разыгралась 20 марта в селе Малые Меми, расположенном на территории указанного района. По данным следствия, в тот день два брата находились в своем доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. Внезапно между родственниками вспыхнула ссора. В ходе словесной перепалки эмоции взяли верх, и старший из братьев схватил нож. Он нанес младшему брату один удар в область грудной клетки, который оказался смертельным. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, а нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, и в ходе следствия были собраны все необходимые доказательства, подтверждающие вину подсудимого. В материалах дела указывается, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание все обстоятельства дела, включая состояние алкогольного опьянения обеих сторон. Приговор вступит в законную силу через установленный законом срок, если не будет обжалован сторонами.