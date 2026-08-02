Тигр схватил пастуха за ногу и попытался утащить в лес
В Индии, недалеко от тигриного заповедника Валмики, 65-летний Аклу Ядав пережил нападение хищника. Об этом сообщает Times of India.
Тигр набросился на Ядава, когда тот пас коз вместе с несколькими соседями. Он схватил мужчина за ногу и попытался утащить его в лес. Другие пастухи тут же подняли тревогу и спасли Ядава.
По словам врачей, мужчина получил серьезные рваные раны ноги и обеих рук. Ему требуется операция.
Власти начали поиски тигра-людоеда.
Ранее сообщалось, что в Индии женщина спасла 67-летнюю свекровь от тигра при помощи серпа. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное.