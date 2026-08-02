В Греции столкнулись два вертолета

Власти Греции задействовали для борьбы с лесными пожарами в регионе, расположенном к западу от Афин, 8 самолетов и 20 вертолетов. В ходе операции два воздушных судна столкнулись, пишет Associated Press.

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Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, в районе Порто-Джермено, к западу от Афин.

Два вертолета опасно сблизились, задели друг друга. Тот, что находился ниже, рухнул вниз, объятый пламенем, второй смог приземлиться. В каждом из них находились по два члена экипажа.

«Во время операции по тушению пожара в районе Псата два вертолета, задействованных в пожаротушении, столкнулись. Немедленно были мобилизованы силы для проведения поисково-спасательной операции по розыску экипажей, которая в настоящее время продолжается», — отметили в Пожарной службе.

Позже стало известно, что двое летчиков получили лишь легкие травмы. Еще двоих, тех, что находились в рухнувшем вертолете, нашли в бессознательном состоянии.

Медики экстренно госпитализировали всех летчиков в Афинский военно-воздушный госпиталь общего профиля.