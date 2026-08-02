Россиянка получила огромные волдыри от педерина в Китае

Россиянка Лизавета попала в китайскую больницу после того, как убила ядовитого жука томката. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Девушка приехала в Шанхай из Таганрога, сняла гостиницу. Вечером в номере она почувствовала сильное жжение на руке и увидела жука. Она прихлопнула его, а утром на коже появилось большое красное пятно. Затем возникли боль и «жуткие волдыри».

В больнице Лизе объяснили, что она раздавила на себе томката — ядовитого жука, который не кусается, но выделяет мощный яд педерин. Воспаление от него может не проходить месяцами. Возможны также лихорадка и воспаление суставов.

Медики отмечают, что таких жуков давить нельзя. Надо аккуратно сдуть его или смахнуть листком бумаги. Если контакт произошел, следует быстро промыть пораженное место большим количеством прохладной воды с мылом, чтобы нейтрализовать остатки яда.