Прокуратура начала проверку из-за снятия пассажиров с рейса из Калининграда

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту снятия пассажиров с международного рейса из Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства в "Максе".

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам. Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при организации воздушной перевозки и соблюдения прав пассажиров.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о рейсе Калининград - Шарм-эш-Шейх египетской авиакомпании Air Cairo. Оказалось, что на рейсе не хватает бортпроводников, речь не идет об овербукинге. На 20 пассажиров полагается 1 бортпроводник. В авиакомпании было принято решение снять с рейса 24 пассажира, их автоматически выбрала система. Получилось так, что все это туристы одной компании-туроператора. Компания решает ситуацию, скорее всего, пассажиры улетят другими рейсами.