Взрыв газа в доме в КЧР произошел во время свадьбы

Взрыв в частном доме в Карачаево-Черкесии, где пострадали 10 человек, произошел во время свадьбы. Об этом сообщает прокуратура региона в "Максе".

"В частном доме во время празднования свадьбы в г. Усть-Джегута произошел взрыв газа. Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в больницу, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, взрыв газовоздушной смеси произошел без последующего возгорания. По предварительной информации, 7 из 10 пострадавших доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.