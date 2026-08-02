Москвич получил ожоги, когда решил посидеть на лавочке

На западе Москвы мужчина получил ожоги, когда решил посидеть на лавочке, сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел на улице Герасима Курина. Когда мужчина сел на лавку, раздался хлопок: взорвался подземный электрокабель.

В июле на Никитинской улице в Москве в руках у мужчины взорвалась петарда. В этот момент он находился в квартире. По словам очевидцев, при взрыве выбило окна. Детонация не привела к пожару, однако москвича госпитализировали с травматическим шоком от раздробленных кистей и закрытого перелома предплечья. Впоследствии выяснилось, что 36-летний пострадавший сам собрал устройство. Оно детонировало вскоре после того, как было собрано.

В том же месяце в Усть-Кинельском районе Самарской области группа подростков забросила пластиковую бутылку с неизвестным содержимым прямо под ноги детям, игравшим во дворе дома. Шестилетняя девочка оттолкнула бутылку в сторону урны, в этот момент раздался мощный взрыв.