Увеличилось число жертв при пожаре в питерской квартире

Утром 2 августа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в доме по улице Будапештская, произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 8:26. Прибывшие пожарные локализовали огонь, однако к тому моменту уже были жертвы, передает 78 | НОВОСТИ.

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В горящей квартире находились дети и их бабушка. Спасателям удалось вывести на улицу одну девочку пяти лет - её передали медикам. Второго ребёнка вместе с дедушкой в момент пожара в квартире не было, он гостил в деревне. Остальных членов семьи обнаружили уже без признаков жизни.

Первоначально сообщалось о гибели двоих детей. Позже число жертв увеличилось до трёх. От полученных ожогов и отравления продуктами горения скончалась бабушка детей, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Таким образом, погибли двое несовершеннолетних и их пожилая родственница. Всего в семье воспитывались четверо детей.

По данным родственников, мать детей была лишена родительских прав после условного срока за наркотики. Отец находится в другом городе по службе и в момент трагедии отсутствовал. Соседи сообщают, что семья была на контроле соцслужб. Точная причина пожара пока не установлена — рассматриваются версии неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнём.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и соседи. Власти пообещали оказать помощь выжившей девочке и её семье, а также взять на контроль процесс восстановления документов и жилищных вопросов. Похороны погибших организует городская администрация

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