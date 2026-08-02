Мужчина пострадал при взрыве подземного электрокабеля на западе Москвы

Мужчина пострадал в результате взрыва подземного электрокабеля на улице Герасима Курина в Москве. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил Telegram-канал «112».

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— Мужчина сел на лавочку на улице Герасима Курина, затем произошел хлопок, — сказано в публикации.

Пострадавший получил ожоги, уточнили авторы материала.

19 июля другой мужчина получил множественные травмы при взрыве петарды в квартире на Никитинской улице на востоке Москвы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Ранее москвич пострадал при взрыве iPad в квартире, экран гаджета раскрошился из-за сильного перегрева. 28-летний молодой человек находился в комнате, когда почувствовал резкий запах гари, а затем услышал громкий треск. От обращения за медицинской помощью пострадавший решил отказаться.