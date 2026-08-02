Суд принял решение по делу подозреваемого в убийстве россиянки в Белграде

Суд поместил под арест на 30 суток гражданина Турции, подозреваемого в убийстве 27-летней петербурженки Людмилы Турковой в Белграде, пишет агентство Tanjug.

По данным агентства, накануне пресс-служба сербского МВД заявила о задержании в белградском аэропорту «Никола Тесла» гражданина Турции по подозрению в убийстве россиянки.

После задержания сторона обвинения обратилась к суду с просьбой поместить подозреваемого под арест из-за опасности побега.

«Суд определил меру ареста сроком до 30 дней 24-летнему турецкому гражданину, подозреваемому в том, что 26 июля жестоко лишил жизни российскую гражданку, поместил ее тело в чемодан и выбросил в канал [в районе Падинска-Скела]», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что Людмила за несколько часов до смерти оставила в соцсетях пророческий статус. В дальнейшем он собрал большое количество комментариев пользователей.