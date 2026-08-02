В Белгородской области из-за атаки дрона на предприятие пострадали два человека

Два человека ранены в результате взрыва дрона на предприятии в селе Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В поселке Разумное в результате атаки беспилотника повреждены кузов и стекла автомобиля, в Шебекинском округе в селе Зимовное при атаке FPV-дрона повреждено оборудование. В селе Глотово Грайворонского округа в результате удара дрона в частном доме произошло возгорание, которое было потушено. Также повреждены окна и входная группа.

В поселке Борисовка Борисовского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома - посечен забор. В селе Илек-Кошары Ракитянского округа при ударе дрона повреждены две единицы сельхозтехники.