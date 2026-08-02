В европейском аэропорту 11 человек сняли с рейса из-за драки

В немецком аэропорту Нюрнберга произошел инцидент, который привел к серьезным последствиям для большой группы пассажиров. Как сообщает влиятельная немецкая газета Bild, вечером 31 июля около половины одиннадцатого по местному времени в терминале воздушной гавани вспыхнул масштабный конфликт, переросший в массовую драку с участием примерно двадцати человек.

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Причиной столь бурного выяснения отношений, по данным издания, стал банальный спор из-за соблюдения очередности: пассажиры не поделили места в очереди, и словесная перепалка моментально переросла в физическое противостояние. В ходе потасовки 29-летний гражданин Турции, предположительно, нанес удар по лицу своему 43-летнему соотечественнику, что стало искрой, разжегшей драку.

На место происшествия были экстренно вызваны сотрудники полиции, которые прибыли, чтобы разнять дерущихся и восстановить порядок в терминале. Стражи порядка оперативно установили личности всех участников конфликта, а также изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании аэропорта, чтобы детально восстановить хронологию событий и выявить зачинщиков. В связи с тем, что инцидент носил массовый характер и создал угрозу безопасности других пассажиров, на место также была вызвана машина скорой помощи для оказания возможной медицинской помощи пострадавшим.

Как сообщила представитель полиции Средней Франконии, итогом разбирательства стало жесткое решение о снятии 11 наиболее активных участников драки с их рейса. Эти пассажиры были отстранены от полета. В настоящее время расследованием всех обстоятельств произошедшего занимается пограничная полиция аэропорта Нюрнберга.