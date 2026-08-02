Банда похитила восьмиклассницу из дома и изнасиловала

В Бангладеш банда мужчин ворвалась в чужой дом, похитила восьмиклассницу и изнасиловала ее. Об этом сообщает The Business Standard.

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Все произошло в одной из деревень округа Фаридпур. Мать девочки отправилась в больницу. Школьницу она оставила дома вместе с младшим братом и сестрой. К жилищу подошли до 15-ти вооруженных мужчин и потребовали пропустить их внутрь.

После получения отказа злоумышленники разбили оконное стекло и ворвались в дом. После этого они силой похитили несовершеннолетнюю. Соседи пытались спасти ребенка, но мужчины пригрозили им физической расправой. В дальнейшем девочку вывезли к дамбе в районе пруда соседнего населенного пункта, где в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера.

Около трех часов ночи банда бросила потерпевшую во дворе ее дома. Она в тяжелом состоянии. Двух подозреваемых задержали местные жители, остальных ищет полиция.

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