Нападение медведя на мужчину попало на видео

В румынских горах медведь напал на мужчину, остановившегося у шоссе. Об этом сообщает Daily Mail.

Хищник подобрался к мужчине со спины, пока тот стоял на обочине дороге. Медведь долго принюхивался к его ноге, а затем резко укусил его за икру. Мужчина даже не пошевелился.

Свидетелем нападения стал водитель машины, стоявшей неподалеку. Заметив хищника, он начал ехать в его сторону. Это напугало медведя, и он набросился на свою жертву. Мужчине пришлось убегать от хищника. Инцидент попал на видео.

После публикации видео в соцсетях мнение о поведении пострадавшего разделилось. Одни шутили в комментариях, что у него инстинкт самосохранения, как у картошки. Другие хвалили его за самообладание. По их мнению, мужчина так долго оставался на месте, поскольку не хотел спровоцировать медведя.

Ранее сообщалось, что болгарский турист Георги Бижев описал нападение медведицы, которое он пережил в Румынии. По его словам, хищница разбила окно машины и попыталась вытащить его из машины.