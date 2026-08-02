В Бангладеш банда ворвалась в дом и похитила ребенка

В Бангладеш банда мужчин похитила восьмиклассницу прямо из ее дома и изнасиловала, пострадавшая в тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Business Standard. Нападение на подростка произошло в одной из деревень округа Фаридпур. Мать школьницы находилась в больнице вместе со своей свекровью, девочка была дома с младшими братом и сестрой. К постройке подошли до 15-ти вооруженных мужчин и потребовали открыть дверь. Получив отказ, они разбили окно, ворвались внутрь и вытащили жертву из дома. Соседи попытались помешать похищению, но злоумышленники стали угрожать им расправой. Девочку увезли к дамбе возле пруда в соседней деревне и надругались над ней. Около трех часов ночи потерпевшую в тяжелом состоянии бросили во дворе ее дома. Местным жителям удалось задержать двух подозреваемых, после чего их передали полицейским. До этого в Сенегале двое подростков и мужчина похитили и изнасиловали двухлетнюю девочку. Из-за жары ребенок спал во дворе семейного дома. Когда мать ненадолго зашла внутрь, чтобы поставить телефон на зарядку, дочь похитили.