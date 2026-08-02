Bild: в аэропорту Нюрнберга 11 пассажиров сняли с рейса за драку на регистрации

В аэропорту Нюрнберга произошла массовая драка между двумя группами пассажиров у стойки регистрации, из-за которой 11 человек не были допущены на рейс. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на полицию Средней Франконии. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу. В конфликте, по данным полиции, участвовали в общей сложности порядка 20 человек, разделившихся на две группы. Причиной ссоры стал спор из-за очередности при регистрации на рейс. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение. Ситуация обострилась, когда 29-летний гражданин Турции ударил кулаком в лицо 43-летнего соотечественника. После этого между двумя группами завязалась массовая драка. "Очереди у стоек регистрации в аэропортах — серьезное испытание терпения для многих путешественников", — отмечает Bild. На вызов приехали сотрудники пограничной полиции аэропорта Нюрнберг, которых поддержали коллеги из полицейской инспекции Нюрнберг-Ост и бойцы спецподразделения USK Средней Франконии. К терминалу также направили карету скорой помощи. Госпитализация никому из участников драки не потребовалась. Полицейские установили личности присутствовавших и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего разбирательства. "Одиннадцать из причастных к инциденту лиц были исключены из числа пассажиров первоначально запланированного рейса", — сообщила представитель полицейского управления Средней Франконии. Дело о нанесении телесных повреждений передано в пограничную полицию аэропорта Нюрнберг. Ведомство выясняет степень вины каждого участника драки и характер полученных травм.