Пропавшую без вести женщину нашли спустя три года в резервуаре для удобрений

В американском штате Мичиган завершилось громкое дело об убийстве 52-летней Ди Уорнер, которая пропала без вести в апреле 2021 года. Её тело обнаружили только в августе 2024 года - в герметично запечатанном резервуаре для удобрений на ферме, которую она делила со своим мужем Дейлом Уорнером. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина была задушена и получила травмы от удара тупым предметом.

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Дейл Уорнер, 58-летний фермер, был арестован в ноябре 2023 года, ещё до того, как тело было найдено. Ему предъявили обвинения в убийстве и фальсификации улик. В марте 2026 года присяжные признали его виновным в убийстве второй степени и уничтожении доказательств. В мае того же года судья приговорил его к лишению свободы на срок до 70 лет, с минимальным сроком 31 год.

Как выяснилось в ходе расследования, супруги управляли фермерским хозяйством и транспортной компанией. За день до исчезновения, 23 апреля 2021 года, Ди устроила скандал из-за финансовых проблем и была на грани развода. Её дочь от первого брака заявила, что мать собиралась ликвидировать их общее имущество. В день исчезновения Дейл утверждал, что жена ушла из дома, оставив обручальное кольцо стоимостью 40 000 долларов на его столе.

Следствие установило, что Дейл детально спланировал преступление. Он поместил тело жены в металлический ящик, который с помощью фермерской техники переместил и заварил внутри большого резервуара для удобрений. На ёмкости была сделана надпись «неисправен» и «не заполнять». Резервуар хранился в фермерском здании на территории их ранчо площадью 1500 акров.

Дело Ди Уорнер привлекло внимание всей страны. Оно легло в основу премьерного выпуска сезона программы «People Magazine Investigates: Исчезнувшие в глубинке». Семья погибшей, включая брата Грегга Харди, который помогал следствию, назвала Дейла «человеком без капли раскаяния». Сам осуждённый до сих пор отрицает свою вину, но приговор уже вступил в силу, и он отбывает наказание в тюрьме.