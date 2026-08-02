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В российском регионе возбудили дело после наезда катера на шестилетнюю девочку

Lenta.ru

В Саратовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта после наезда катера на шестилетнюю девочку.

В российском регионе возбудили дело после наезда катера на шестилетнюю девочку
© Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Водитель установлен, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по 263-й [статье УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека]», — рассказал собеседник агентства.

По данным Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс. По факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

Об инциденте стало известно 2 августа. Водитель судна мог быть пьян.