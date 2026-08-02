В Приморском крае женщина жестоко избила вдову ветерана ВОВ из-за дома

В приморском Артеме 85-летняя Алла Х., вдова ветерана Великой Отечественной войны, стала жертвой нападения своей падчерицы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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30 июля к пенсионерке пришла дочь ее покойного мужа от первого брака и потребовала продать дом или немедленно передать ей полтора миллиона рублей. Когда женщина отказалась, женщина избила пенсионерку. В результате та потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, увидела, что нападавшая до сих пор в ее доме. Падчерица заявила, что будет возвращаться и избивать ее до тех пор, пока не получит документы или деньги. После этого она покинула жилье.

Пенсионерку госпитализировали с травмой головы и большой гематомой на кисти. Родственники обратились в полицию, но, по их словам, спустя несколько дней с пострадавшей никто не связался. Близкие просят правоохранительные органы провести расследование, говорится в публикации.

В конце июля женщина поссорилась со своей 86-летней матерью в квартире дома на Пионерской улице в подмосковном Королеве и до смерти избила ее.