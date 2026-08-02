Мужчина бесследно исчез по пути на ретрит в глухую тайгу

В Якутии развернута поисковая операция по поиску мужчины. 76-летний пенсионер Василий ушёл в глухую тайгу на ретрит и не вернулся. Мужчина решил провести несколько недель в полном одиночестве на берегу реки Юдома в урочище Джабатмы — месте, которое идеально подходит для полного отключения от цивилизации. Ближайший посёлок находится в 300 километрах, дорог и связи там нет, поэтому связаться с пенсионером невозможно, передает портал Baza.

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Мужчина отправился в своё путешествие ещё 3 июня. Прошли недели, он не выходил на связь и не возвращался. Близкие забеспокоились, когда сроки одиночного затворничества явно превысили все разумные пределы. Они обратились к поисковикам, а те — в полицию. Началась масштабная операция по поиску пропавшего.

Спасатели прочёсывают бескрайнюю тайгу, но условия крайне сложные. Густые леса, отсутствие дорог и ориентиров, а также дикие животные, представляющие дополнительную опасность. Понимая, что пенсионер мог уйти глубоко в чащу, поисковые группы работают с максимальной тщательностью, обследуя каждый возможный маршрут.

На данный момент ни о месте нахождения Василия, ни о его состоянии ничего не известно. Отсутствие связи делает невозможным даже приблизительное определение его координат. Поисковики рассчитывают на удачу и помощь местных охотников и егерей, хорошо знающих эти места. Время играет против - прошло уже два месяца с момента его ухода.